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Benzin litre fiyatı şok etti. Zam pompaya yansıdı

Brent petrolün varil fiyatı dün 85.42'den işlem görürken, bugün 85.33'e geriledi. Hükümet bütçe açığını kapatmak için bugün benzine  1 lira 12 kuruş zam yaptı. Artış pompa fiyatlarına yansıdı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 10:03
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Benzin litre fiyatı şok etti. Zam pompaya yansıdı

Benzin litre fiyatı şok etti. Zam pompaya yansıdı
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Editör: Özel KIRAL

LPG'ye indirim yapan hükümet, bugün benzine 1 lira 12 kuruş zam yaptı.

1 lira 12 kuruşluk zam sonrası benzinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22 lira 41 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 22 lira 46 kuruşa, Ankara'da 22 lira 80 kuruşa, İzmir'de 22 lira 79 kuruşa yükseldi.

Zamlardan etkilenmeyen motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 40 kuruşa, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 46 kuruşa, Ankara'da 20 lira 82 kuruşa, İzmir'de de 20 lira 90 kuruşa satılıyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası baz alındığında benzin ile motorin arasındaki fark 2 lira 01 kuruşa çıktı.

Akaryakıt istasyonuna gidip fiyat tabelasında benzinin lire fiyatını gören vatandaşlar "Hükümet bütçe açığını kapatabilmek için yaptığı en iyi şeyi yapıyor. Akıllarına gelen ilk şey akaryakıt, içki ve sigara zam yapmak oluyor. En kolay yolu bu şekilde belirliyorlar. Yakında motorine de, sigaraya da, içkiye de zam yaparlar. Dar gelirlinin alacağı 2 kuruş da bu zamlarla erir gider" yorumunu yaptı. 

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