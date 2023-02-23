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Benzine komik indirim. Sürücüler isyan etti

Brent petrolün varil fiyatının 82 dolar seviyelerinde işlem görmesi benzine indirim olarak yansıdı. Bugün benzine 48 kuruş indirimcik yapıldı. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 20 TL 42 kuruşa düşerken, motorine indirim yapılmadı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 07:22
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Benzine komik indirim

Benzine komik indirim. Sürücüler isyan etti
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bugün benzinin litresine 48 kuruş indirimcik yapıldı. 

İndirim sonrası benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 42 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 47 kuruşa, Ankara'da 20 lira 78 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 75 kuruşa depolara dolduruluyor. 

Motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 24 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 30 kuruşa, Ankara'da 21 lira 65 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 71 kuruşa satılıyor. 

İndirimciğe tepki gösteren araç sahipleri "Son olarak 14 Şubat tarihinde benzine 1 lira 9 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi ise benzine 48 kuruş indirimcik yaptılar. Motorin ise bu indirimcikten bile yararlanamadı. Lira olarak zam yapanlar indirimi de kuruş değil lira olarak yapsın" yorumunu yaptı.

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