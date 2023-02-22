Deprem günü 5 kuruş almadan bütün benzini dağıttı

Petroturk adlı YouTube kanalına konuşan Oktay Küdün, deprem bölgesinden ayrılıp yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar ile ilgili yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Deprem günü yakınlarından haber alamayanların petrol önünde kuyruk olduğunu ve elektrikler olmadığı için de satış yapılamadığını söyleyen Küdün, insanlar mağdur olmasın yollarına yakınlarına varsınlar diye bedava akaryakıt verdiklerini belirtti.

Küdün o felaket anlarını gözyaşları içinde şu ifadelerle aktardı:

"Hatay'dan, Adıyaman'dan ve muhtelif yerlerden

telefon etmiş haber alamamış yakıt peşindelerdi,

bir an önce oraya yetişmek için.

İnanın saha komple dolu, elektrikler kesik,

kimin ne yaptığı belli değil.

Kredi kartları çalışmıyor, ne yapabilirsin...

İnsanlara para diyemezsin,

böyle bir durumda hepimiz etkileniyoruz.

Al git, parası olan verdi olmayan da

'Ağabey ben sonra vereceğim' dedi.

Doktorum diyen var, jandarmayım, öğretmenim diyen var.

Yalnızca isimlerini yazdık, gelir gelmez hiç önemli değil,

can derdine düşmüş herkes.

İki tane kadın öğretmen geldi 61 plaka.

Tir tir titriyor. Benzin yok pompa arızalandı.

İşçiler ikmal yapmaya çalışıyor.

Kız çocuğu hepimizin kız çocuğu var.

Ana yok baba yok şokta.

Neyse ayarladık. Ne yapacağını şaşırdı.

Neredeyse sarılıp öpecek.

Abi ben geleceğim diyor.

Tamam bacım git işin gücün rast gelsin.

Ne olmuş ki…"