Beren Saat şıklığı ve dekoltesiyle göz kamaştırdı

Vogue Film dergisinin ilk sayısının kapağı olan Beren Saat tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Şıklığıyla göz kamaştıran Saat'in derin göğüs dekolteli tarzına yorum yağdı.

Ufuk Cingöz
Beren Saat şıklığı ve dekoltesiyle göz kamaştırdı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve İstanbul İçin Son Çağrı ile yakın zamanda ekranlara geri dönecek olan Beren Saat, Vogue Film dergisi için hazırlandı. Derginin kapak güzeli olan oyuncu tarzıyla hayranlarını mest etti.

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Kapak için derin göğüs dekolteli ve şeffaf detaylara sahip bir elbise tercih eden Beren Saat sosyal medyayı da salladı.

Yıllara meydan okuyan güzel oyuncuyu görenler "Bihter gibi ateşli görünüyor", "Bu nasıl güzellik", "Resmen yıllanmış şarap gibi", "Kadın istediğinde seksi oluyor", "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

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