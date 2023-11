Beren Saat'in o sahnesi sosyal medyada olay oldu. 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmine damga vurdu

Aşk-ı Memnu'dan 13 yıl sonra Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi günlerdir gündemde.

Konusuyla dikkat çeken filmde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un cesur sahneleri de konuşuluyor.

Sevişme sahneleriyle dikkat çeken ikiliden Beren Saat'in bir barda orgazm taklidi yarışmasına katıldığı sahneler sosyal medyanın diline düştü.

Beren Saat'in orgazm taklidi yaptığı anlara "Taklidin taklidini bile yapmamış", "Ondan daha iyi orgazm taklidinin taklidi yaparım" yorumları geldi.

"Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.