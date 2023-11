Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York’ta. İstanbul İçin Son Çağrı'nın resmi fragmanı yayınlandı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerini paylaştığı Netflix yapımı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi, 24 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak. Filmin resmi fragmanı da paylaşıldı.

Yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın üstlendiği ve ikiliyi yıllar sonra tekrar bir araya getiren filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı.

İşte İstanbul İçin Son Çağrı filminin konusu:

New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.