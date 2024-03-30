Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'le çektiği cesur sahnelerle ilgi ilk kez konuştu

Kaynak: Tv8
Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'le çektiği cesur sahnelerle ilgi ilk kez konuştu
Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel, paylaşımları ve başarılı kariyeriyle gündemden düşmüyor. Oyuncu son olarak eşi Halit Ergenç ile yakınlaşma sahneleri hakkında konuştu.

Yeni projesi için imaj değişikliğine giden Korel, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Bergüzar Korel, “Cesur sahnelerden çok ağlama sahnelerinde geriliyorum” dedi.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Korel, sözlerine şöyle devam etti:

“O geçti artık... Gençken bu mesleğe ilk başladığımızda bizi korkutan sahnelerdi. Bana sorsanız, ben ağlama sahnelerinde daha çok geriliyorum. Halit'le baktığımızda zaten o kadar her şeyi biliyoruz ki. Bütün işi kabul ettiğimiz süreçte senaryolarımızı okuyoruz, birbirimize fikir veriyoruz. Öncelikler çok başka yaşanmışlıklar başka, o yüzden hiç oradan bakmıyoruz.”

Bergüzar Korel'in bu açıklamaları, onun profesyonel ve kişisel hayatındaki dengeyi nasıl sağladığını gösteriyor.

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