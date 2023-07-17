Kıvanç Tatlıtuğ Komşu'dan ev aldı. Fiyatı dudak uçuklattı

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya ile birlikte 'Aile' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Yunanistan'dan ev alan ünlüler kervanına katıldı.

Son oynadığı iki reklamdan 60 milyon lira aldığı iddia edilen Tatlıtuğ, yatırımlarına bir yenisini ekledi. Bodrum ve Marmaris'te yazlıkları olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 milyon Euro (29 milyon lira) değerinde villa satın aldığı iddia edildi.

Yaz aylarının büyük bir kısmını teknelerinde Ege koylarını gezerek geçiren Tatlıtuğ çifti, Komşu'da havuzlu ve 4 odalı bir evin sahibi oldu. Ozan Güven, Gülse Birsel, Cengiz Abazoğlu, Demet Özdemir, Halit Ergenç ve Bergüzal Korel gibi isimlerin de gözde tatil beldesinde evleri bulunuyor.

