Kıvanç Tatlıtuğ Komşu'dan ev aldı. Fiyatı dudak uçuklattı

Kıvanç Tatlıtuğ dizi, sinema ve reklamlardan kazandığı ücreti gayrimenkule yatırıyor. 60 milyon liralık iki reklam anlaşması yapan oyuncu, Atina'dan 1 milyon euro'ya villa satın aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ Komşu'dan ev aldı. Fiyatı dudak uçuklattı

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya ile birlikte 'Aile' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Yunanistan'dan ev alan ünlüler kervanına katıldı.

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Son oynadığı iki reklamdan 60 milyon lira aldığı iddia edilen Tatlıtuğ, yatırımlarına bir yenisini ekledi. Bodrum ve Marmaris'te yazlıkları olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 milyon Euro (29 milyon lira) değerinde villa satın aldığı iddia edildi.

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Yaz aylarının büyük bir kısmını teknelerinde Ege koylarını gezerek geçiren Tatlıtuğ çifti, Komşu'da havuzlu ve 4 odalı bir evin sahibi oldu. Ozan Güven, Gülse Birsel, Cengiz Abazoğlu, Demet Özdemir, Halit Ergenç ve Bergüzal Korel gibi isimlerin de gözde tatil beldesinde evleri bulunuyor.

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