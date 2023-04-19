Bergüzar Korel'den İstanbul ve Londra kıyaslaması. Sakinliğe duyulan ihtiyaçla

Eşi Halit Ergenç'le birlikte aldığı sürpriz kararla Londra'ya taşınan ve hayatını İngiltere'de sürdürme kararı alan Bergüzar Korel kısa süreli yaptığı İstanbul ziyaretine dair bir paylaşımda bulundu.

Bergüzar Korel'den İstanbul ve Londra kıyaslaması. Sakinliğe duyulan ihtiyaçla

Meslektaşı Halil Ergenç'le olan evliliğinden Ali, Han ve Leyla adını verdiği üç çocuğu olan Bergüzar Korel, şimdilerde hayatını İngiltere'de sürdürüyor.

Verdiği kararla birlikte Türkiye'den ayrılan Korel, her ne kadar yeni bir yaşama başlamış olsa da zaman zaman işleri dolayısıyla İstanbul'a ziyaretlerde bulunuyor.

Bir yandan depremzedelere aralıksız bir şekilde yardımlar götürmeye devam eden oyuncu bir yandan da birikmiş işlerini çözmek ve yeni senaryolar okumak adına Türkiye'ye geldi.

Kısa bir süre İstanbul'da kalan ve işlerini çözerek Londra'ya dönen Korel yaptığı bir paylaşımda kullandığı kelimelerle adeta iki ülkeyi karşılaştırdı ve şunları yazdı:

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Üç haftalık İstanbul ziyareti. Çokça halledilen işler, toplantılar, senaryolar, yeni heyecanlar, hasret gidermeler, uzun sofralar...

Burun sızısı ama bir o kadar da sakinliğe duyulan ihtiyaçla dönüş ve yine Londra'dayım.

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