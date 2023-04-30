Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım. Boyumu geçti evet

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. Üç çocuk annesi Korel, ilk çocuğu Ali ile çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaştı.

Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım. Boyumu geçti evet

Eşi Halit Ergenç'le birlikte aldığı bir kararla İngiltere'ye taşınan ve hayatını burada sürdüren Bergüzar Korel, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkesindeki depremzedeleri desteksiz bırakmamış ve onlara elinden geldiği kadar yardımda bulunmuştu.

Depremin üzerinden iki ay geçmesine rağmen sosyal medya hesabından bölgedeki depremzedelere olan desteğini sürdüren Bergüzar Korel, bu defa farklı bir paylaşım yaptı ve takipçileriyle ilk göz ağrısı oğlu Ali'yle birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı.

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13 yaşına giren oğluyla paylaştığı fotoğrafına Korel, "Boyumu geçti evet" notunu düştü. Korel paylaşımına nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

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Güzel oyuncu paylaşımının ardından bu defa oğluyla 2014 yılında çekilmiş bir karesini paylaştı.

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