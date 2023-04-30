Eşi Halit Ergenç'le birlikte aldığı bir kararla İngiltere'ye taşınan ve hayatını burada sürdüren Bergüzar Korel, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkesindeki depremzedeleri desteksiz bırakmamış ve onlara elinden geldiği kadar yardımda bulunmuştu.

Depremin üzerinden iki ay geçmesine rağmen sosyal medya hesabından bölgedeki depremzedelere olan desteğini sürdüren Bergüzar Korel, bu defa farklı bir paylaşım yaptı ve takipçileriyle ilk göz ağrısı oğlu Ali'yle birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı.

13 yaşına giren oğluyla paylaştığı fotoğrafına Korel, "Boyumu geçti evet" notunu düştü. Korel paylaşımına nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Güzel oyuncu paylaşımının ardından bu defa oğluyla 2014 yılında çekilmiş bir karesini paylaştı.