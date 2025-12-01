Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Le Havre'a konuk oldu. Lille, mücadeleyi 88. dakikada Hamza Igamane'nin attığı golle 1-0 kazandı. Maçın yıldızı ise Berke Özer oldu.

BERKE ÖZER HAFTANIN İLK 11'İNDE

Berke Özer, Le Havre'a karşı kalesini gole kapamayı başarırken, toplam 7 kurtarış yaptı. Bu istatistik sonrası Berke Özer, L’Equipe'in açıkladığı haftanın ilk 11'inde yer aldı.

Berke Özer bir ilki yaşadı! - Resim : 2

Genç file bekçisi için, "Berke Özer, takımının Le Havre deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetinde hem belirleyici hem de kritik refleksleriyle Lille’i kurtardığı için kadroda yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmeyle beraber Berke Özer, Lille kariyerinde ilk kez haftanın ilk 11'inde kendine yer bulmuş oldu.

