Berke Özer Eyüpspor'dan ayrılacak mı? Kulüpten açıklama geldi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Berke Özer Eyüpspor'dan ayrılacak mı? Kulüpten açıklama geldi!

Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer'in Lille'e transfer olacağı iddia edilmişti. Bu konu hakkında Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, ligde Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, milli kaleci Berke Özer'in Fransa temsilcisi Lille'e transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili de konuştu.

Galatasaray'da gündem hala kaleci transferi! Muslera da devreye girdiGalatasaray'da gündem hala kaleci transferi! Muslera da devreye girdi

460049.jpg

Jose Mourinho'dan yönetime ültimatom! Transfer bu yüzden iptal olmuşJose Mourinho'dan yönetime ültimatom! Transfer bu yüzden iptal olmuş

İşte Şahin'in konu ile ilgili açıklamaları;

Milli kaleci Berke Özer'in Fransa temsilcisi Lille'e transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili konuşan Şahin, "Berke, bizim için çok değerli bir isim. Kalmasını istiyoruz. Başarılı bir sezon geçirdi. Kulübü mutlu edecek teklif gelirse düşünülebilir. Oyuncu güçlü bir takım olursa ayrılabilir. Ayrılmak için ayrılacağını düşünmüyorum. Biz kalacağını düşünüyoruz. Netleşmiş bir durum yok. Ayrılması durumunda gündemimizde kaleci transferi olacaktır. B planı olarak düşündüğümüz isimler var."

Beşiktaş kendi içinden vurulmuş! Kyle Walker-Peters bu yüzden gelmemişBeşiktaş kendi içinden vurulmuş! Kyle Walker-Peters bu yüzden gelmemiş

Beşiktaş ile Fenerbahçe masaya oturmuş! Yılın takasını Gedson Fernandes bozduBeşiktaş ile Fenerbahçe masaya oturmuş! Yılın takasını Gedson Fernandes bozdu

Cerny'nin Beşiktaş'a gelmesi o yıldızın takımdan gitmesine bağlı!Cerny'nin Beşiktaş'a gelmesi o yıldızın takımdan gitmesine bağlı!

Son Haberler
Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi yola çıkıyor
Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi yola çıkıyor
Ünlü popçu Zeynep Bastık’ın deniz keyfi! Kızlarla tekne partisi: “Dünya Güzellerim” paylaşımı
Ünlü popçunun deniz keyfi! Kızlarla tekne partisi
Milli kuruluşların temsilcilerinden Erzurum'da açılım tiyatrosuna sert tepki
Milli kuruluşların temsilcilerinden Erzurum'da açılım tiyatrosuna sert tepki
1946 Devalüasyonu: Cumhuriyetin etkisini koruyan ekonomik depremi
1946 Devalüasyonu: Cumhuriyetin etkisini koruyan ekonomik depremi
Bir orman yangını da Çanakkale’de çıktı: Vatandaşlar tahliye ediliyor
Bir orman yangını da Çanakkale’de çıktı: Vatandaşlar tahliye ediliyor