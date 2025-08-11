Jose Mourinho'dan yönetime ültimatom! Transfer bu yüzden iptal olmuş

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Camia, Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a gelmesini ve bir kaleci alınmasını beklerken, HNK Rijeka ile Niko Jankovic'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığı haberleri gündeme gelmişti. Hırvat kulübü 5.6 milyon euro ve satıştan yüzde 10 pay içeren teklifi kabul ederken, geleceğe yatırım olarak görülen ve alındıktan sonra başka takıma kiralanması planlanan 23 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme sunulmuştu. Ancak saatler ilerlediğinde ibre tersine döndü.

Beşiktaş kendi içinden vurulmuş! Kyle Walker-Peters bu yüzden gelmemiş

Beşiktaş ile Fenerbahçe masaya oturmuş! Yılın takasını Gedson Fernandes bozdu

TRANSFERDEN JOSE MOURINHO VAZGEÇİRDİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Rijeka kulübündeki mevkidaşı Antonini Culina'yı arayıp, gelen tepkiler üzerine transferi bekletme kararı aldıklarını iletti. Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada "Skriniar gibi 4 oyuncu gelecekti say say bitiremiyoruz", "Bissouma, Asensio, Kerem ve baba stoper beklerken biz kimleri konuşuyoruz", "Bunu hocanın istediğine bizi kimse inandıramaz." yorumları yaptığı Jankovic transferinde geri adım atılmasında en büyük etken teknik direktör Jose Mourinho oldu.

Cerny'nin Beşiktaş'a gelmesi o yıldızın takımdan gitmesine bağlı!

Süper Lig ekibi transferde çıldırdı! Aynı anda 8 ismi açıkladılar: Taraftarlar çılgına döndü

"ÖNCE İSTEDİĞİM OYUNCULARI ALIN!"

Yönetimin "Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Jankovic'i alıyoruz." bilgilendirmesine Portekizli hocanın tepkisi, "Geleceğe sonra yatırım yaparsınız. Önce benim istediğim oyuncuları alın! Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için mücadele verirken, lig başlamışken ve herkes şampiyonluk isterken acil ihtiyacımız olan futbolcular alınsın." oldu. Hem Mourinho hem de taraftarın olumsuz yaklaşımı Fenerbahçe yöneticilerine de geri adım attırdı. Bu transfer öncelikle ihtiyaçlar giderilene kadar rafa kaldırıldı.

Arda Güler için dev teklif! Yok böyle rakam: Xabi Alonso ışık hızıyla cevap verdi

Galatasaray yeni kalecisiyle resmen anlaşmaya vardı! Havalimanı hıncahınç dolacak: İşte o isim...

Süper Lig'de büyük Emre Mor sürprizi! Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imza atıyor

Süper Lig devinden Sadio Mane bombası! 2 yıllık imzayı duyurdular

Beşiktaş'tan dünyayı sarsacak transfer! Kulübüyle anlaşma sağlandı