Cerny'nin Beşiktaş'a gelmesi o yıldızın takımdan gitmesine bağlı!

Beşiktaş, kanat pozisyonu için Vaclac Cerny'yi gündemine almıştı. Siyah-beyazlıların, kadrosuna katmayı çok istediği yıldız ismin transferi takımda düşünülmeyen Milot Rashica'nın satışına bağlı. İşte detaylar...

Beşiktaş, sağ kanat transferinde Vaclav Cerny için sıcak günler yaşıyor. Siyah-beyazlılar ile görüşen Çek oyuncu, Beşiktaş'a pozitif geri dönüş verdi ve Beşiktaş'ın hamlesini bekliyor.

RASHICA'NIN CERNY'YE KAYNAK OLMASI İSTENİYOR

Bonservisi Wolfsburg'ta bulunan 27 yaşındaki ismi takıma kazandırmak için Beşiktaş, Rashica'nın satışı üzerine yoğunlaştı.. Kosovalı futbolcu, beklentilerin uzağında kalırken taraftarla da arasındaki bağlar iyice koptu.

Cerny için talep edilen 8 milyon Euro'luk bedelin bir bölümü Rashica'nın satışından karşılanacak. Rashica ile ilgili teklif geldiği anda Cerny konusunda ciddi adımlar atılacak. Futbolcunun kurulan temaslarda 'Evet' dediği öğrenildi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe masaya oturmuş! Yılın takasını Gedson Fernandes bozdu
Ticaret Bakanlığı'ndan çok ağır ceza: 122 mevzuata aykırı dosya, 15,7 milyon lira ceza!
Depremin merkez üssünde son durum ortaya çıktı: İşte sabah çekilen ilk görüntüler
Bal hasadı başladı
Piyasa değeri 7,5 milyon TL'lik dev operasyon!
