Galatasaray'da gündem hala kaleci transferi! Muslera da devreye girdi

Galatasaray, kaleci transferinde rotasını dünyaca ünlü isimden başka bir yere çevirmiyor. Sarı-kırmızılılari Manchester City’nin yıldız eldiveni Ederson için temaslarını sürdürüyor. Kulüpte uzun yıllar kaleyi koruyan ve efsaneler arasına adını yazdıran Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleye güçlü bir takviye yapmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, Ederson ismini ilk sıraya yazdı.

FERNANDO MUSLERA'DAN EDERSON'A ONAY!

Transfer sürecinde sadece teknik heyetin değil, kulüp içi kaleci departmanının ve önemli figürlerin görüşlerini dikkate alan Buruk’un, Muslera ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Uruguaylı efsane, listedeki kaleciler arasında en güçlü adayın Ederson olduğunu ifade etti.

GİRİŞİMLER SIKLAŞTIRILDI

Yönetim, bu gelişmenin ardından Ederson için temaslarını sıklaştırırken, oyuncunun maliyeti ve Manchester City ile olan sözleşme durumu masaya yatırıldı. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın transferi için yoğun çaba sarf eden başkan ve ekibi, olumlu sinyaller almayı umut ediyor. Galatasaray, Ederson transferiyle hem Süper Lig hem de Avrupa’da kalede güveni yeniden inşa etmeyi planlıyor.

