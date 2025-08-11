Beşiktaş ile Fenerbahçe masaya oturmuş! Yılın takasını Gedson Fernandes bozdu

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bazı futbolcularla ilgili takas görüşmeleri yapıldığı iddiası geçtiğimiz günlerde medyaya yansımıştı. Sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmamış ve konu gündemdem kalkmıştı.

Bu takasın neden gerçekleşmediği merak edilirken bu konuyla ilgili ortaya bomba gibi bir iddia atıldı.

Cerny'nin Beşiktaş'a gelmesi o yıldızın takımdan gitmesine bağlı!

SOLSKJAER İRFAN CAN KAHVECİ VE İSMAİL YÜKSEK'İ İSTEDİ

Ön libero ve sağ kanada oyuncu arayan Beşiktaş’ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetime sunduğu transfer listesinde yer alan oyuncular arasında İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek de bulunuyordu. Norveçli teknik adam, Fenerbahçe’de düzenli olarak forma şansı bulamayan iki futbolcunun kendileri için ideal olduğunu, transfer edilmeleri halinde büyük katkı yapacağını ifade etti.Jose Mourinho da takasa onay verdi.

FENERBAHÇE KARŞILIĞINDA GEDSON FERNANDES VE MERT GÜNOK'U İSTEDİ

Solskjaer'in bu sözleri üzerine harekete geçen siyah beyazlı yöneticiler, Fenerbahçe ile temasa geçip, İrfan Can ile İsmail’e talip olduklarını bildirdi ve bu konudaki düşüncelerini sordu. Teklifi değerlendirmeye alan sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile görüştükten sonra şu cevabı verdi: “İrfan Can ve İsmail’i verebiliriz ama karşılığında Gedson Fernandes ile kaleci Mert Günok’u isteriz.”

GEDSON'UN RUSYA ISRARI TAKASA ENGEL OLDU

Beşiktaş Yönetimi, bu talebe sıcak baktı ancak futbolcuların da onayı gerekiyordu. İşte bu noktada aşılamaz bir engel ortaya çıktı. O dönemde Spartak Moskova ile görüşüp söz kesen Gedson Fernandes, kariyerine Rusya’da devam etmek istediğini söyledi. Nitekim birkaç gün sonra da Rus ekibine transfer oldu. Fenerbahçe Gedson’un yerine başka bir oyuncu kabul etmeyince de yılın takası gerçekleşemedi.

