Yaz transfer döneminde Fransız futbolunun köklü ekibi Lille’e imza atan ve yeni takımına çabuk adapte olan Berke Özer, hemen hemen her maç sonrası başarasıyla gündem olmayı başarmıştı. Hakkında sayısız methiye düzülen Berke Özer için işler bu kez tersine döndü.

BERKE ÖZER’E AĞIR ELEŞTİRİLER

Lille, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı son iki mücadelede mağlup oldu. Kırmızı-lacivertliler, evinde PAOK’A 4-3, deplasmanda da Kızılyıldız’a 1-0 mağlup oldu. Bu maçların ardından milli file bekçisi Berke Özer, Fransız basını tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı.

Fransızlar, Lille’in Berke Özer tercihinin yanlış olduğunu yazarken, kaybedilen iki mücadelenin de sorumlusu olarak başarılı eldiven gösterildi.

BERKE ÖZER HARİKA BAŞLAMIŞTI

Berke Özer, Lille kariyerine muhteşem bir başlangıç yapmıştı. 25 yaşındaki kaleci, Ligue 1 ekibiyle çıktığı maçlarda birçok övgüye mazhar olmuştu. Hatta bazı kaynaklar, Lille’in Berke’yi sezon sonuna kadar takımda tutmasının çok zor olduğu yönünde haberleri manşetlerine taşımıştı.

Yine bugün Fransız basınında çıkan bir habere göre; Berke Özer’in kendisine yapılan eleştirilerden dolayı mutsuz olduğunu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı öne sürüldü.