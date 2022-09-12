Berker Güven Nihal Yalçın'a aşkını haykırdı: Mesafeli değiliz, ben Nihal’e aşığım

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te 'Somer Korman' karakterini canlandıran Berker Güven ile oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın, Cihangir'de görüntülendi.

Nihal Yalçın, dizi çekimleri için Ayvalık’a giden sevgilisini yolcu ettiğini söyledi.

Sevgilisi Nihal Yalçın’ı öpücüklere boğan Güven ''Arkadaşlar geçenlerde bizim için birbirlerine mesafeliler diye yazmışsınız. Ben Nihal’i çok seviyorum ve ona aşığım o benim canım, ona nasıl mesafeli olurum. Lütfen bunu düzeltin'' dedi.