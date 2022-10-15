Nihal Yalçın: Diziyi izlemem yasak!

Oyuncu Nihal Yalçın önceki gün Bebek’te görüntülendi. Yalçın, “Kendime o kadar da kamuflaj yaptım, nasıl tanıdınız?” dedi ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Farah Zeynep Abdullah’ın “Erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar” açıklamasına da “Televizyonda genç ve güzel kız istiyorlar. Erkeklerin ise yaşının çok önemi yok” yorumunu yaptı.

Yalçın, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Üç Kız Kardeş” dizisinde rol alan sevgilisi Berker Güven hakkında, “Çok güzel gidiyor ilişkimiz. Berker çalışıyor Ayvalık’ta. Diziyi izlemiyorum, arada fragmanları görüyorum. Benim diziyi izlemem yasak. Berker, izlememi istemiyor. Kendi de yaptığı işleri izleyemiyor. Ayvalık’a sürekli gidip geliyorum. Çok yoğun çalışıyorlar” açıklamasını yaptı.

Ekranlardan uzak kalmasıyla ilgili Yalçın “Tutarlı, mantıklı çok utanmayacağım şeyler yapmak istiyorum” dedi.