İrem Sak İstanbul trafiğine çözüm buldu! Bakın toplantıya nasıl yetişti 

Ünlü oyuncu İrem Sak, önceki gün Nişantaşı sokaklarında ‘scooter’ ile objektiflere takıldı. İrem Sak’ın kaskını takarak tüm önlemleri aldığı görüldü.

İrem Sak "Bir toplantım var ona yetişmem lazım, çok acil. Beni mazur görün bu sefer arkadaşlar" diyerek sorulara cevap vermedi.

Kaskını takarak güvenlik önlemini alan İrem Sak, çevreci olduğundan benzinli araba yerine elektrikli scooter kullanmayı tercih ettiğini söylemişti.

İREM SAK KİMDİR?

Oyuncu İrem Sak 9 Şubat 1986’da Sivas’ta doğdu.

İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosave Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı.

Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkanile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e döndükten sonra 2018 yılında Güldür Güldür’ü bıraktığını açıklamıştır.

İrem Sak komedi dizilerini bıraktığını, sinema filmlerine odaklanıp dram filmlerinde oynayacağını açıkladı.