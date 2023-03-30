Berker Güven 16 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın'ın doğum gününü kutladı. Aşkını haykırdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Berker Güven, uzun zamandır meslektaşı Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor.

28 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 42. yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutladı. Aralarında 16 yaş bulunan ünlü çift, uzun yıllardır devam ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Instagram hesabından sevgilisiyle pozunu yayınlayarak doğum gününü kutlayan Berker Güven, aşkını haykırarak "Çok seviyorum. Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino'm. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" notunu düştü. Nihal Yalçın da aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.



