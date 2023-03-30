30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Berker Güven 16 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın'ın doğum gününü kutladı. Aşkını haykırdı

Berker Güven 16 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın'ın doğum gününü kutladı. Aşkını haykırdı

Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Berker Güven, kendisinden 16 yaş büyük oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın'ın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle pozunu paylaşan Güven adeta aşkını haykırdı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 12:03
Takip Et

Berker Güven 16 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın'ın doğum gününde aşkını haykırdı

Berker Güven 16 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın'ın doğum gününü kutladı. Aşkını haykırdı
+
Aa
-

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Berker Güven, uzun zamandır meslektaşı Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor.

28 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 42. yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutladı. Aralarında 16 yaş bulunan ünlü çift, uzun yıllardır devam ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Instagram hesabından sevgilisiyle pozunu yayınlayarak doğum gününü kutlayan Berker Güven, aşkını haykırarak "Çok seviyorum. Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino'm. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" notunu düştü. Nihal Yalçın da aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
1
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
2
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
3
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
4
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
5
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
6
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
7
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dediği olacak. TFF Kulüpler Birliği'ni dinlemeyecek
﻿Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dediği olacak. TFF Kulüpler Birliği'ni dinlemeyecek
﻿Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dediği olacak. TFF Kulüpler Birliği'ni dinlemeyecek
﻿Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
﻿Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
﻿Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
﻿İmamoğlu o kurumları açıklama yapmaya davet etti
﻿İmamoğlu o kurumları açıklama yapmaya davet etti
﻿İmamoğlu o kurumları açıklama yapmaya davet etti
﻿Çanakkale'de lüks yat mendireğe çıktı
﻿Çanakkale'de lüks yat mendireğe çıktı
﻿Çanakkale'de lüks yat mendireğe çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.