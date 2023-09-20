Berlin duvarı 94'te yıkıldı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid ile ilk kez bu turnuvaya katılan Alman ekibi Union Berlin ile karşılaştı.

Real Madrid son dakikalarda bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Real Madrid maçın başından sonuna kadar Uninon Berlin'e kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Ancak Real Madrid golü bulamayınca stres dolu anlar yaşandı.

İspanyollar 90+4. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 3 puan aldı.

Gelecek hafta Real Madrid, Napoli'ye konuk olacak.

Union Berlin, Braga'yı sahasında konuk edecek



İŞTE İSTATİSTİKLER



- Topla oynama: %75-%25

- Toplam şut: 32-4

- İsabetli şut: 7-0