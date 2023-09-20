Berlin duvarı 94'te yıkıldı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid ile ilk kez bu turnuvaya katılan Alman ekibi Union Berlin ile karşılaştı.
Real Madrid son dakikalarda bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Real Madrid maçın başından sonuna kadar Uninon Berlin'e kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Ancak Real Madrid golü bulamayınca stres dolu anlar yaşandı.
İspanyollar 90+4. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 3 puan aldı.
Gelecek hafta Real Madrid, Napoli'ye konuk olacak.
Union Berlin, Braga'yı sahasında konuk edecek
İŞTE İSTATİSTİKLER
- Topla oynama: %75-%25
- Toplam şut: 32-4
- İsabetli şut: 7-0