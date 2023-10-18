Berlin'de sinagoga saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'in Mitte mahallesindeki sinagoga molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Berlin'de sinagoga saldırı

Saldırı, Gazze'deki hastane katliamı nedeniyle düzenlenen protestolarda Berlin polisiyle eylemcilerin gece boyu devam eden çatışmaların ardından yaşandı.

Saldırının yaşandığı sinagoga bağlı Kahal Adass Jisroel cemaati, Twitter (X) hesabından yayınladıkları açıklamada, "Sinagogun iki yangın çıkarıcı cihazla saldırıya uğradığını" söyledi.

Cemaatin Berlin'in merkezindeki bina kompleksinde bir sinagog, bir anaokulu ve bir toplum merkezi bulunuyor.

Polis, Mitte mahallesindeki sinagogun çevresinde güvenlik önlemi alırken saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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