Berna Laçin son durumunu kendi çektiği video ile anlattı. Son hali sevenlerini üzmüştü

Ünlü oyuncu Berna Laçin, omuriliğinde yaşadığı problemden dolayı yürüyemez hale gelmesi üzerine, 9 saat süren zor bir ameliyat geçirdi.

3 omuruna 6 tane vida takılan Laçin, daha önce hasta yatağından yaptığı açıklamada durumunun nadir görüldüğünü ve okulda ders niteliğinde okutulacağını belirtmişti.

Laçin, bugün sosyal medya hesabından bir bir video paylaşarak, sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Laçin, hayranlarını sevindiren açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Mutlu son. 10 gündür incecik bir ipte yürüyorum. Bir yanım alevler bir yanım çiçekler. Sırat köprüsü gibi…

Elimden tutan şükürler olsun. Allahın mucizesi eline hediye

Çok kıymetli Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu, tüm ekip ve 9. kat, beni şefakatle kucakladı. Öyle bir bakım ki böylesi dünyada yoktur. Kendimi koşulsuz teslim ettim

çok uslu bir hasta olmak için gayret ettim

Tüm “Grup Florence” çalışanlarına teşekkür ederim. Yanlışım olduysa affedin, hakkınızı helal edin

Not: Daha bir süre buradayım , ameliyat sonrası tedavim devam ediyor ama çooook şükür hayatımın bağlı olduğu büyük tehlikeyi atlattım

Azmi Hoca yine bir mucizeyi gerçekleştirdi, Onun için bu ilk değil ama hayatını değiştirdiği herkes için o tek sayesinde her zamankinden de dimdik buradayım.

Dualarınıza minnettarım. Allahıma şükürler olsun