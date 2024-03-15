Yaşar Alptekin Serdar Ortaç’a “Bana yarım saatini ayır” dedi. Yarım saatte yapacaklarını açıkladı

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Yaşar Alptekin Serdar Ortaç’a “Bana yarım saatini ayır” dedi. Yarım saatte yapacaklarını açıkladı
Oyunculuğu ve mankenliği bırakıp Menzil cemaatine giren Yaşar Alptekin canlı yayında Serdar Ortaç’a yalvardı. Alptekin, Ortaç’tan kendisine yarım saat ayırmasını istedi. Alptekin, yarım saatte yapacaklarını açıkladı.

Bir dönem oyunculuk ve mankenlik yapıp kariyerini noktaladıktan sonra Menzil cemaatine giren Yaşar Alptekin, katıldığı bir televizyon programında sosyal medyada halini görünce ağladığını ve ulaşmaya çalıştığını söylediği Serdar Ortaç’a çağrıda bulundu.

Yaşar Alptekin, bir süredir MS hastalığıyla mücadele eden ve son zamanlarda da sosyal medya hesaplarından alkollü halde açtığı canlı yayınlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Serdar Ortaç ile ilgili konuştu.

"UÇURUMUN EŞİĞİNDE..."

Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval’ın sunduğu Aramızda Kalmasın programına konuk olan Alptekin, "Uçurumun eşiğinde" dediği Serdar Ortaç'a ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Alptekin şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Ortaç’ın Tiktok’taki halini görünce ağladım. Burada bir çığlık var. Yardım edin diye çığlık atıyor ve uçurumun eşiğinde. Hiçbir şekilde tanımadığım halde Serdar’a ulaşmaya çok çalıştım ama ulaşamadım. Maneviyata ihtiyacı var. Serdar, ben seninle tanışamadım. Seninle tanışmak istiyorum ve bazı şeyler anlatmak istiyorum. Seni Rabbimle tanıştırmak istiyorum. Seni Rabbimle tanıştırmak için gönüllüyüm. Yarım saat fazla değil. O yoğun iş temponda yarım saat bana ayırmanı senden rica ediyorum. Bu isteğim benim için değil senin için” diye konuştu.

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