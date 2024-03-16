Ceyda Düvenci yeni aşka yelken açtı 'Evliliği 15 dakikada bitmişti'

2015 yılında nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2023 yılının temmuz ayında boşanmıştı.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Özellikle son dönemlerde verdiği kilolar ile adından söz ettiren Ceyda Düvenci bu sefer de aşk iddiaları ile gündeme geldi. Bu iddialara göre, ünlü oyuncu, ayrılıktan yaklaşık 8 ay sonra yeni bir aşka yelken açtı. Ceyda Düvenci'nin, radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Ceyda Düvenci, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir canlı yayında, “Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hâlâ… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım. Dinlediğim müzikte, okuduğum kitapta izlediğim film de… Aşk benim için çok bütünsel bir duygu illa yol arkadaşına, hayat arkadaşını hissettiğin bir duygu değil ama o da olacak. 'Bir daha aşık olmam' gibi bir duygum yok, kimsenin de olmasın. 'Artık bitti unumuzu eledik, eleğimizi astık olmasın' 70 yaşında bile aşık olabilir insan. Birlikte yaşlanacağı birinin olması kadar güzel bir şey var mı? Kimse yalnız kalmasın” ifadelerin kullanmıştı.

GÜÇLÜ METE KİMDİR ?

20 Mayıs 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Güçlü Mete, 1989 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirmiş ve ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü'ne başlamıştı. 1993 yılında üniversiteden mezun olan Mete, ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile dünya evine girdi ve bir kızları oldu. Mete, 2005 yılında dönemin en popüler radyo kanallarından biri olan Radyo Time'da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

Ünlü iş adamı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu radyoda 2007 yılına kadar çalışan Güçlü Mete, daha sonra 2013 yılında kadar Alem FM'de Kripto Odası isimli programı hazırlayıp sundu. 2013 yılında Alem FM'den ayrılan Güçlü Mete Show Radyo'ya transfer oldu. Burada 2018 yılına kadar sürecek Sarı Tramvay isimli bir program hazırlayıp sundu.

Ünlü isim aynı zamanda Kafa Radyo'nun kurucuları arasında bulunmaktadır. Ünlü isim daha sonra yıllarca sunduğu Kripto Odası programına geri döndü. Ayrıca Mete, 2022 yılında ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile olan evliliğini sonlandırdı.