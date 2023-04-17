Instagram hesabından sahur yaparken aklına geldiğini söylediği bir paylaşıma imza atan Berna Laçin, yıllar önce dedesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Laçin bu fotoğraf üzerinden çocukluk yıllarına gitti ve o dönem yaşadıklarını yazmayı da ihmal etmedi.

İşte Berna Laçin'in o paylaşımı:

"An itibari ile #kadirgecesi için tek başıma sahur yaparken ne çok andım dedemi ve bunun üzerine bilinmeyen bir fotoğrafımızı paylaşasım geldi. Dedemin sahur muhabbeti çocukluğumun en tatlı anılarındandır.

Tıpkı onun gibi pilav hoşaf var benim de soframda şimdi. Çayı da demledim onun gibi üşenmeyip ama bende ramazan pidesi ve kahvaltılıklar da üzerine ek

Dedemle benzer bir sahur ama küçük bir farkla , o kuş kadar yerdi ben maşallah...

Asıl büyük fark ise dedemin muhabbeti yok şimdi ben de yalnız başıma işte sosyal medyada teselli aradım demek ki…

Hiç nostaljik biri değilimdir öyle “aaah eski günler” filan da demem ama işte bir sahur bugün beni tam da o fotoğrafa götürdü , kim bilir dedem rahmet istedi belki de

Sene 1977 Karşıyaka ve Ramazan Ayı yaza denk gelmiş, işte bu fotoğraf o zamandan, İzmir sıcak , balkonda dedemle ikimiz yapıyoruz sahuru, o anlatıyor ben dinliyorum . Evde kimseyi kendine sofra kursun diye kaldırmıyor yalnızca beni uyandırıyor.

Bayılıyorum dedemle yemek yemeye ve onu dinlemeye , sonra uyuyorum öğleye, sonra “tekne orucun bitti” diyor anneannem ve yediriyor beni oysa dedem 7 yaşından beri bırakmamış orucu ama bana kıyamıyorlar işte, üzerimdeki eteği annem dikmiş, üç tane cebi var yan yana eteğin ve hepsinde ayrı bir aplike meyve var ama ben en çok kirazı severdim , kimse sormamıştı gerçi …

Bir hoşaf işte ama nerdeeeen nereyeeeee... Haydi Allah rahatlık versin. , belki dedem rüyama girer ve bana güzel bir hikaye anlatır yine"