Berna Laçin'den nostaljik sahur paylaşımı. Bir hoşaf ama nereden nereye

Son zamanlarda gündeme dair siyasi içerikli paylaşımlarıyla öne çıkan oyuncu Berna Laçin, bu defa takipçilerini yıllar öncesine götürdü ve nostaljik bir sahur paylaşımında bulundu.

Berna Laçin'den nostaljik sahur paylaşımı. Bir hoşaf ama nereden nereye

Instagram hesabından sahur yaparken aklına geldiğini söylediği bir paylaşıma imza atan Berna Laçin, yıllar önce dedesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Laçin bu fotoğraf üzerinden çocukluk yıllarına gitti ve o dönem yaşadıklarını yazmayı da ihmal etmedi.

berna-lacin-ic.jpg

İşte Berna Laçin'in o paylaşımı:

"An itibari ile #kadirgecesi için tek başıma sahur yaparken ne çok andım dedemi ve bunun üzerine bilinmeyen bir fotoğrafımızı paylaşasım geldi. Dedemin sahur muhabbeti çocukluğumun en tatlı anılarındandır.

Tıpkı onun gibi pilav hoşaf var benim de soframda şimdi. Çayı da demledim onun gibi üşenmeyip ama bende ramazan pidesi ve kahvaltılıklar da üzerine ek
Dedemle benzer bir sahur ama küçük bir farkla , o kuş kadar yerdi ben maşallah...

Asıl büyük fark ise dedemin muhabbeti yok şimdi ben de yalnız başıma işte sosyal medyada teselli aradım demek ki…

Hiç nostaljik biri değilimdir öyle “aaah eski günler” filan da demem ama işte bir sahur bugün beni tam da o fotoğrafa götürdü , kim bilir dedem rahmet istedi belki de

Sene 1977 Karşıyaka ve Ramazan Ayı yaza denk gelmiş, işte bu fotoğraf o zamandan, İzmir sıcak , balkonda dedemle ikimiz yapıyoruz sahuru, o anlatıyor ben dinliyorum . Evde kimseyi kendine sofra kursun diye kaldırmıyor yalnızca beni uyandırıyor.

Bayılıyorum dedemle yemek yemeye ve onu dinlemeye , sonra uyuyorum öğleye, sonra “tekne orucun bitti” diyor anneannem ve yediriyor beni oysa dedem 7 yaşından beri bırakmamış orucu ama bana kıyamıyorlar işte, üzerimdeki eteği annem dikmiş, üç tane cebi var yan yana eteğin ve hepsinde ayrı bir aplike meyve var ama ben en çok kirazı severdim , kimse sormamıştı gerçi …

Bir hoşaf işte ama nerdeeeen nereyeeeee... Haydi Allah rahatlık versin. , belki dedem rüyama girer ve bana güzel bir hikaye anlatır yine"

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı