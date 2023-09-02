Berna Laçin fiyat etiketini paylaştı. Moralim bozuldu sizin de bozulsun

Ekonomik olarak her geçen gün alım gücü düşen vatandaş tepkisini sosyal medyadan ve sokak röportajlarından gösterirken ünlü isimler de zaman zaman yaptığı paylaşımlarla krizin ne kadar derinleştiğini gözler önüne seriyor. Buna dair son paylaşım Berna Laçin'den geldi.

Berna Laçin fiyat etiketini paylaştı. Moralim bozuldu sizin de bozulsun

Pek çok ünlü isimden farklı olarak ülkenin ekonomik krizinin ne kadar derinleştiğini yaptığı paylaşımlarla göstermekten ve inandığı doğruları açıklamaktan geri durmayan Berna Laçin zaman zaman yaptığı alışverişlere dair fiyat etiketlerini de paylaşıyor.

Pazarın nabzını tutarak 1,5 milyonu geçen takipçisiyle paylaşmaktan geri durmayan Laçin bu defa kıyma alışverişi sonrası paylaşımda bulundu.

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Yarım kilo kıyma alan ve 226 lira ödeyen Laçin yaptığı ödemeye dair tepkisini "Benim moralim bozuldu sizin de bozulsun... Kıyma" notuyla dile getirdi.

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