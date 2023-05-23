Berrak Tüzünataç'tan 'taciz' sorusuna yanıt

Berrak Tüzünataç, sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in YouTube’da yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, 13 yıl önce yaşanan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınan olay hakkında açıklamalarda bulundu.

Berrak Tüzünataç'tan 'taciz' sorusuna yanıt

Editör: Özlem KIRAL

Oyuncu Berrak Tüzünataç, 2010 yılında Kabataş’taki evinin terasında komedyen Şahan Gökbakar’la yakınlaştığı anda magazinciler tarafından çekilip yayınlanan görüntüleri hakkında AİHM'e açtığı davayı kazanmasıyla ilgili konuştu.

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Tüzünataç "13 sene önce hem psikolojik hem iş olarak çok sarsan bir olaydı. 25 yaşındaymışım o zaman. Bütün ülkenin gözü önünde gerçekleşen olayla ilgili hukuki mücadeleye başlamıştım. Sonuçlanana kadar da konuşmamıştım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde haklı bulundum. Yani inandığımız bir şeyi bırakmamamız gerekiyor. Benim hayat hikâyemde her anlamda ağır bir dönemdi. 13 yıl sonra hak ettiğim sonuç da büyük olmalıydı. Uluslararası hukukta Tüzünataç kararı olarak literatüre geçti, soyadıma da atalarımı da güzel bir göz kırpayım buradan." dedi.

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DAVA BİLE İŞİME ENGEL OLDU

Tüzünataç, “Gerçekten hiç fiziksel tacize uğradın mı? 'Benimle bu gece olursan, işi kaparsın' gibi teklifler aldın mı?” sorusuna da samimi bir yanıt verdi:

"Yok, öyle bir şey olmadı. Zaten tacizle ilgili algıdaki bir tık sorun da bu. Bu kadar net olmak zorunda değil. Bir sürü boyutu var bunun. Dava bile benim işime engel oldu. Bu da bir nevi magazin basınının taciziydi. Hepimiz bir biçimde uğruyoruz bu tacize. İlla kodaman bir patronun gelip ‘Yoksa bitiririm’ demesi demek değil. Bir sürü boyutu var."

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