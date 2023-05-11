Berrak Tüzünataç Süleyman Soylu'nun mesajlarına isyan etti: Merak edersem gelir sizi bulurum

İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili adayı Süleyman Soylu adına yollanan SMS'ler sosyal medyada büyük tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç da söz konusu olaya sosyal medyadan isyan etti.

Berrak Tüzünataç Süleyman Soylu'nun mesajlarına isyan etti: Merak edersem gelir sizi bulurum

Sandık başına gitmek için gün sayan Türkiye'de İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili adayı Süleyman Soylu'nun günlük programına ve katılacağı televizyon programlarına ilişkin vatandaşlara izinsiz attığı SMS'ler gündem olmaya devam ediyor.

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Sosyal medyada tepki çeken "SMS"lere bir tepki de oyuncu Berrak Tüzünataç'dan geldi.

Twitter hesabından Süleyman Soylu adına kendisine SMS geldiğini ifade eden Tüzünataç, "Sayın Soylu, beni her gün kaçta nerede olacağınızla ilgili bilgilendirmek zorunda değilsiniz. Gerçekten. Ben merak edersem sizi bulurum" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adına atılan mesajlar Twitter halkını isyan ettirmiş durumda. Özellikle sosyal medya üzerinden rahatsızlığını dile getiren birçok kişi var.

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