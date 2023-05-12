Berrak Tüzünataç Süleyman Soylu'dan art arda gelen mesajları açıkladı: Ben merak edersem sizi bulurum

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, İçişleri Bakanı Soylu’dan art arda gelen mesajları açıkladı. Tüzünataç “Ben merak edersem sizi bulurum” ifadelerini kullandı.

Berrak Tüzünataç Süleyman Soylu'dan art arda gelen mesajları açıkladı: Ben merak edersem sizi bulurum

Seçime günler kala AKP’li isimlerin vatandaşlara attığı SMS’ler vatandaşların tepkisini çekiyor. AKP’li isimlerin çıktıkları televizyon programlarının duyurusunu yaptığı mesajlar büyük tepki çekti.

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AKP’lilerin mesajlarına tepki gösterenlerden biri de ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç oldu. İçişleri Bakanı Soylu’dan üst üste gelen mesajları duyuran Tüzünataç, “Ben merak edersem sizi bulurum” dedi.

Berrak Tüzünataç’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Sayın Soylu, beni her gün kaçta nerede olacağınızla ilgili bilgilendirmek zorunda değilsiniz. Gerçekten. Ben merak edersem sizi bulurum”

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