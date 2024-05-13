Beş cips markası hakkında sürpriz karar! Türkiye’den en çok satılanlardı

Kaynak: Haber Merkezi
Beş cips markası hakkında sürpriz karar! Türkiye’den en çok satılanlardı
Türkiye’den en çok satılan 5 cips markası hakkında Rekabet Kurulu’ndan hamle geldi.

Türkiye’de cips ve şekerleme pazarlarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips, Rocco markasıyla da şekerleme ürünleri sunuyor.

Rekabet Kurulu, Frito Lay hakkında, perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına yönelik bir soruşturma açılmasına karar verdi.

Ön araştırmada elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler sonucunda, Kurul, Frito Lay’in rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik kuşku doğuran çok sayıda delil buldu ve bu nedenle soruşturma başlatma kararı aldı.

Ancak, alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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