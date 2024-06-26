Beşar Esad hakkında flaş gelişme. ‘Tarihi bir karar’

Paris Temyiz Mahkemesi, Suriye'deki iç savaş sürecinde savaş suçlarına karıştığı iddiasıyla Fransa tarafından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında çıkarılan uluslararası tutuklama emrinin geçerli olduğuna ve yürürlükte kalacağına hükmetti.

"TARİHİ BİR KARAR"

Esad hakkında Fransa'da suç duyurusunda bulunan davacıları ve sivil toplum örgütlerini temsil eden avukatlar Jeanne Sulzer ve Clemence Witt Paris Temyiz Mahkemesi’nin aldığı kararı ‘tarihi bir karar‘ olarak tanımladı.

Avukatlar tarafından yapılan açıklamada ilk kez ulusal bir mahkemenin görev başındaki devlet başkanının kişisel dokunulmazlığının olmadığını kabul ettiğine dikkat çekildi.

KARARIN KALDIRILMASI İSTENMİŞTİ

Mayıs ayında Fransız terörle mücadele savcıları, ilgili mahkemeden Esad hakkındaki kararın kaldırılmasını talep etmiş; Esad’ın görev başındaki bir devlet başkanı olarak mutlak dokunulmazlık sahibi olduğunu ifade etmişlerdi.

NE OLMUŞTU?

Fransız adli makamları 2023’ün Kasım ayında Esad, 4. Zırhlı Tümen Komutanı olan kardeşi Mahir Esad ve Suriyeli generallar Ghassan Abbas ve Bassam al-Hassan için savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara işledikleri gerekçesiyle uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı.