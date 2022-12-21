﻿Beşiktaş'ın Urfa 11'i belli oldu

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Hakem Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş
Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk
Şanlıurfaspor
Aydın, Samet, M. Yiğit, Seyit, M. Alp, Barış, Erkam, Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde
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