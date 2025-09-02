Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Beşiktaş'ta bir süredir beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, genç oyuncusu Keny Arroyo'nun, Brezilya ekibi Cruzeiro'ya transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, Cruzeiro'nun Keny Arroyo'yu transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Abdullah Kiğılı'dan Aziz Yıldırım'a salvolar! Yıllarca en yakınındaki isim olmuştu...Abdullah Kiğılı'dan Aziz Yıldırım'a salvolar! Yıllarca en yakınındaki isim olmuştu...

o.jpeg

İsmail Kartal'ın fotoğrafını kim sızdırdı? İşin içinde TÜSİAD varİsmail Kartal'ın fotoğrafını kim sızdırdı? İşin içinde TÜSİAD var

Keny Arroyo'nun ilk açıklamaları;

"Cruzeiro gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Cruzeiro'ya geleceğimden haberdar olduğumda çok heyecanlandım. Brezilya'da çok büyük bir kulüp; en iyisini yapmayı ve onlarla birçok kupa kazanmayı deneyeceğim."

Brezilya ekibi, Ekvadorlu genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Cruzeiro, Keny Arroyo'nun transferi için 8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus ödeyecek. Keny Arroyo'nun Cruzerio'da 25 maça çıkması halinde, 500 bin euroluk bonus devreye girecek.

Galatasaray istiyordu! Pavard kararını verdiGalatasaray istiyordu! Pavard kararını verdi

KAP geldi! Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'daKAP geldi! Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da

KAP geldi! Ederson Moraes Fenerbahçe'deKAP geldi! Ederson Moraes Fenerbahçe'de

Uğurcan Çakır'ın babasından flaş açıklama!Uğurcan Çakır'ın babasından flaş açıklama!

Son Haberler
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Böcek Davası'ndan beraat etti
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Böcek Davası'ndan beraat etti
İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın 'başörtüsü' çıkışı gündem oldu! 'Allah’ın emri değil'
İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın 'başörtüsü' çıkışı gündem oldu! 'Allah’ın emri değil'
Üniversite öğrencilerine 1 TL’lik ulaşım müjdesi!
Üniversite öğrencilerine 1 TL’lik ulaşım müjdesi!
Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı!
Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı!
TIR’ın freni faciaya yol açtı
TIR’ın freni faciaya yol açtı