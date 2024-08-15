Beşiktaş Barcelona'ya 10 milyon euro teklif etti

Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunma hattını güçlendirmek için bir transfer daha yapmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

İspanya'dan gelen haberlere göre, siyah-beyazlılar Mikayil Faye için Barcelona'ya 10 milyon euro teklif etti. Sport'un haberine göre, Barcelona, Faye için birçok kiralama teklifi aldı ancak Katalan ekibi, genç oyuncuyu bonservisiyle satmayı ve sözleşmeye geri satın alma maddesi eklemeyi planlıyor.

FAYE'YE İLGİ BÜYÜK

Faye'yi takip eden diğer takımlar arasında Rennes, Inter ve Porto bulunuyor. Inter, daha düşük maliyetli olduğu için Arjantinli Tomas Palacios'a yönelirken, Porto'nun Faye için 6 milyon euro teklif ettiği ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığı bildirildi.

BARCELONA 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Barcelona, Faye için 15 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Katalan ekibi, Faye'yi 2 milyon euroya kadrosuna katmıştı ve bu transferden elde edilecek gelirle maaş bütçesinde önemli bir kaynak yaratmayı hedefliyor.

Stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabilen Faye'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Mikayil Faye'nin Barcelona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.