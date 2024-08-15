15 milyonluk yıldız Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırarak sağ kanada sol ayaklı bir oyuncu arayışına girdi.

Siyah-beyazlıların radarında Chelsea'nin genç yeteneği Angelo bulunuyor. 19 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın yanı sıra Santos da devrede.

BEŞİKTAŞ DAHA İSTEKLİ

Ancak, Beşiktaş'ın bu transferde daha istekli olduğu ve Chelsea'nin de transfere onay verdiği belirtiliyor. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, genç oyuncunun gelişimi için kiralanmasına yeşil ışık yaktı.

EN CİDDİ ADAY BEŞİKTAŞ VE SANTOS

İngiliz kulübünün şu anda seçenekleri değerlendirdiği ve en ciddi adayların Beşiktaş ile Santos olduğu ifade ediliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Beşiktaş, Ndour'un ardından Angelo'yu da kiralık olarak kadrosuna katacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı oyuncu, 25 maçta 4 gol kaydetti. 1.80 cm boyundaki Angelo Gabriel Borges Damaceno, her iki kanatta da oynayabiliyor.

Kariyerine Santos'ta başlayan genç yetenek, geçen sezon 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuş ve hemen ardından Strasbourg'a kiralanmıştı.