Beşiktaş Başkan adayı Hürser Tekinoktay'dan Ali Koç'a klima isyanı

Futbol dünyası Hürsel Tekinoktay'ın Barcelona'ya sponsor olan Koç grubuna attığı twiti konuşuyor.

Beşiktaş Başkan adayı Hürser Tekinoktay'dan Ali Koç'a klima isyanı

Editör: Hamza Özalkuş

Eski Beşiktaş Başkan adayı Hürser Tekinoktay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a isyan etti.

''FUTBOL PEŞİNDE KOŞACAĞINIZA HALKA HİZMET VERİN''
Klima isyanında bulunan Tekinoktay Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Klimaları dünya paralara satıyorsunuz, sonra servis işini taşeronlara veriyorsunuz. Bu sıcaklarda hizmeti aksatıyorlar, çünkü ‘işe yetişemiyoruz diyorlar’ Niye adam almıyorsunuz dendiğinde; ‘Biz taşeronuz aldığımız adam kışın ne yapacak diyorlar.’ Barcelona’ya sponsor olacağınıza ve futbol peşinde koşacağınıza halka hizmet verin'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ali Koç'un sahibi olduğu Beko, yıllardır Barcelona'nın sponsorluğunu yapıyor.

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HÜRSER TEKİNOKTAY KİMDİR?
Hürser Tekinoktay, 1960 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Moda İlkokulu’nda, orta ve liseyi ise Marmara Koleji Fen Bölümü’nde okudu. İtalyan Kültür Derneğinde 2 yıl İtalyanca eğitim aldı. İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

1993-1994 sezonunda İtalya’nın Lazio Kulübü’nün çalışma koşullarını ve idman programlarını bizzat Roma’da bulunarak inceledi.

Futbola Fenerbahçe Kulübünün alt yapısında oynayarak başladıktan sonra amatör olarak devam etti. Antrenör lisansına sahip olan Hürser Tekinoktay, 1994-95 yıllarında Türk Ekibini Amsterdam oyunlarına hazırlayarak, 1995 Amsterdam’da Türk ekibinin Teknik Sorumluluğunu üstlendi.
1995 yılı Haziran ayından itibaren;
1995-1996 BJK Yıldız Takım Ant.
1996-1997 BJK PAF Takım Ant.
1997-1998 BJK 15 Yaş Grup Ant.
1998-1999 BJK B Gençler Ant.
1999-2000 BJK A Gençler Ant.

Görevlerinde bulunduğu süre içerisinde bir çok yurt dışı ve yurt içi organizasyonlarda şampiyonluk ve dereceler aldı. Bu süre içerisinde Nihat Kahveci’ nin Beşiktaş alt yapısına katılıp A Takımına kazandırıldığı 1 yıl içindeki sürede antrenörlüğünü yaptı. Hürser Tekinoktay‘ın Paf takımdaki golcüsü Nihat’tı.

Yine bu süreler içerisinde Ümit ve Genç Milli olarak Beşiktaş Profesyonel kadrosunda yer alan;
Yasin Sülün, Aydın Tuna, Tunç Kip, Mesut Kumcuoğlu, Savaş Kaya, Barbaros Yavaşoğlu, Hüseyin Anekli, Hakan Delil, Evren Gayır, Yalçın Ayhan, Ali Cansun Begeçarslan’ın uzun süreli hocalıklarını da yaptı.
Beşiktaş Alt Yapısında görev aldığı sürede 269 resmi ve özel maçta 234 galibiyet aldı.

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