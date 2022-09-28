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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin primi belli oldu

Siyah - Beyazlılarda gündem pazar günü İnönü'de oynanacak Fenerabahçe derbisi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 11:02
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Fenerbahçe derbisi galibiyeti halinde futbolcu başı en az 100 bin TL vereceğini açıkladı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin primi belli oldu
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi takımı motive etmek için kolları sıvadı.

Nevzat Demir Tesisleri'ne giden ve eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Valerien İsmael'e bir kez daha desteğini ileten Çebi, daha sonra siyah-beyazlı takımın antrenmanını izledi.

İŞTE DERBİ PRİMİ

Fanatik'in haberine göre oyunculara moral veren Başkan Çebi'nin tesislere bir dahaki gelişinde Fenerbahçe maçının primini açıklayacağı öğrenildi.

Prim miktarının kişi başına en az 100 bin TL olması bekleniyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. 

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