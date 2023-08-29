Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için kellemi vereceğim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için kellemi vereceğim

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

"Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Şov yapmadan kulübün gerçek sorunlarını çözmeye çalıştım. Konu ben değil, Beşiktaş! Beşiktaş işin içindeyse, şov söz konusu olamaz, olmayacak!"

"SPONSORLUK İMZALARKEN KONUŞACAKTIM"
"600-700 milyonluk sponsorluk sözleşmesi imzalarken konuşacaktım ama öne almak zorunda kaldık."

"AHMET BEY BÜYÜK BAŞKAN"
"İşimin başındayım. Çalışanlarım tarafından hırpalandım. 4 kez Covid geçirdim. Sağlık sorunlarım var. Ailemle son 1 ayda 10 kez görüşmedim. Kendi mesleklerini bile icra etmekten aciz keşiler bize karşı yorumlar yapıyorlar. Saygısız ifadeler... Benim buradan gitmemle alakalı algı için oradan takipçi çıkarmaya çalışıyorlar. "Ahmet Bey büyük başkan" deseler, onlar da öyle konuşacak."

"GURULU BİR BEŞİKTAŞ YARATMAK İSTİYORUM"
"Ben en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Elektrikleri sönmüş, personel darmadağın, haciz icra dosyaları... Bugün günübirlik her borcunun anından ödendiği, onurlu, gururlu bir Beşiktaş yaratmak istiyorum."

Detaylar geliyor...

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