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Çebi başarısızlığı pandemiye bağladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferde acele etmeyeceklerini söyledi."Çebi," Ocak ayı transfer dönemidir. 6 maçı görmeden karar vermeyeceğiz." dedi. Caner Erkin'in ise gündemlerinde yer almadığını söyledi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 13:39
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Beşiktaş Başkanı Çebi: Pandemi olmasaydı böyle olmazdık

Çebi başarısızlığı pandemiye bağladı
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çebi," 2-3 ay önce düzgün transferler yaptığımızı düşünüyorum. Ama bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa, bunun olabileceği süreç ocak ayıdır. Önümüzdeki 6 maçı görmek istiyoruz. Hocamızla bu değerlendirmeyi yaptık." dedi. 

Nur Çebi, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Seçimle ilgili anlayamadığım bir şey var. 6 ay önce seçim yaşadık. Ne kadar çok kişi katılırsa o kadar iyi demiştik. O gün seçime girmek istemeyenlerin, katılamayanların bugün seçim havası yaratmayı isteme sebeplerini anlayabilmiş değilim.

Beşiktaş benim için çok kıymetli. Birçok zaman değer verdiğiniz öğeler için fedakarlık yamak gerekir. Beşiktaş için ben de fedakarlık yapıyorum. Bazı durumlarda içiniz kan ağlasa bile susmak fedakarlıktır.

Ekonomik anlamda pandemi olmasaydı, yanda koşan ve katkı vermeyen futbolcuların maaşından kurtulmuş olsaydık, Beşiktaş'ın 3 Milyar TL eksik borcu olurdu.

Geldiğimiz günden bu yana maaş ödeme konusunda hiçbir problem yaşamadık. Pandemi döneminde alınan kupaları göz ardı etmek isteyenler var. Ligin en iyi takımlarından biriyiz. İyi bir kadro kurduk ama şanssızlıklar yaşadık.

Sergen Yalçın'ı Beşiktaş camiasına tekrar kazandırdığım için mutluyum. Valerien da bana göre bir değerdi ama konu kapanmıştır. Şenol hoca artık takımın başında. Kulübün bir kuruşuna zeval gelmesin diye enerji harcıyorum.

Kimin arkadan ne yaptığını harfiyen, A'dan Z'ye çok iyi biliyorum. Beşiktaş başkanını, taraftar üzerinden düşürmeye çalışmayı doğru bulmuyorum. Yapılanların farkındayım. Yapmayın. Burası Beşiktaş. Bir beraber olalım."

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