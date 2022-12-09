Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler

Beşiktaş'ın Antalya'daki kampında bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, Hollanda'nın Fortuna Sittart takımında oynayan Burak Yılmaz'la ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Çebi, Burak Yılmaz'ın bir röportajında söylediği sözleri yanlış bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Burak Yılmaz'ın sözleri çok acımasız olmuş. Oyuncularımıza çıkın rekabet edin mesajı verilmesi lazım. Türk futbolcularının hiç kimseden eksiği yoktur. Burak'ın 'Türkler forma bulamaz' sözlerini doğru bulmuyorum."
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