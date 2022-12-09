Şenol Güneş ilk kez Antalya'da uygulayacak

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası için liglere verilen arada Beşiktaş, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Belçika ekiplerinden Charleroi ile karşılaşan siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Jackson Muleka ve Tayyip Talha Sanuç kaydetti.

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 11 Aralık pazartesi günü bir diğer Belçika ekibi Westerlo ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar son olarak 15 Aralık günü Giresunspor ile karşılaşarak hazırlık sürecini tamamlayacak.

GÜNEŞ'TEN FLAŞ DEĞİŞİKLİK

Charleoi karşısında maça 3'lü savunmayla başlayan Şenol Güneş'in Dünya Kupası'nın ardından forvet hattına iki isme görev vereceği belirtildi.

Milliyet gazetesinde yer alan haberde, Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a kanatta görev vermek istemediği ve Hollandalı golcü Wout Weghorst ile birlikte oynatmak istedi aktarıldı.

Haberde, Şenol Güneş'in farklı formasyonları denediği ve kadro durumuyla birlikte rakiplere göre de sistem değişikliği yapabileceği kaydedildi.