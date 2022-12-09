9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş ilk kez Antalya'da uygulayacak

Şenol Güneş ilk kez Antalya'da uygulayacak

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Cenk Tosun'u forvet bölgesinde oynatmak istediği için Dünya Kupası'nın ardından çift forvetli sistemi kullanmayı planlıyor.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 17:21
Takip Et

Sistem değişikliğine gidecek Şenol Güneş çift forvet istiyor

Şenol Güneş ilk kez Antalya'da uygulayacak
+
Aa
-

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası için liglere verilen arada Beşiktaş, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Belçika ekiplerinden Charleroi ile karşılaşan siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Jackson Muleka ve Tayyip Talha Sanuç kaydetti.
Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 11 Aralık pazartesi günü bir diğer Belçika ekibi Westerlo ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar son olarak 15 Aralık günü Giresunspor ile karşılaşarak hazırlık sürecini tamamlayacak.

GÜNEŞ'TEN FLAŞ DEĞİŞİKLİK

Charleoi karşısında maça 3'lü savunmayla başlayan Şenol Güneş'in Dünya Kupası'nın ardından forvet hattına iki isme görev vereceği belirtildi.
Milliyet gazetesinde yer alan haberde, Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a kanatta görev vermek istemediği ve Hollandalı golcü Wout Weghorst ile birlikte oynatmak istedi aktarıldı.
Haberde, Şenol Güneş'in farklı formasyonları denediği ve kadro durumuyla birlikte rakiplere göre de sistem değişikliği yapabileceği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
6
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
7
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
﻿Haftalık seyrini dolar 18,64 TL, euro 19,66 TL’den tamamladı
﻿Haftalık seyrini dolar 18,64 TL, euro 19,66 TL’den tamamladı
﻿Haftalık seyrini dolar 18,64 TL, euro 19,66 TL’den tamamladı
﻿Marmaris açıklarında 39 göçmen kurtarıldı
﻿Marmaris açıklarında 39 göçmen kurtarıldı
﻿Marmaris açıklarında 39 göçmen kurtarıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿Sivas’ta 2 koli yardım için intihar girişimi
﻿Sivas’ta 2 koli yardım için intihar girişimi
﻿Sivas’ta 2 koli yardım için intihar girişimi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.