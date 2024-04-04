Beşiktaş Beşiktaş olalı böyle oynamadı. Uyutantaş'ı Gürel Yurttaş yazdı

Tamam anladık. Senin taktiğin böyle Sayın Fernando Santos. Ama bu kadarı da fazla artık.

Rakibi mi uyutuyorsun, kendin mi uyuyorsun, seyredenleri futboldan nefret ettirmek mi istiyorsun?

Yahu bu ne?

Bir takım her maça kötü başlar mı?

Hatta öyle kötü başladı ki; ilk yarının ilk 15 dakikasında Başakşehir Beşiktaş'a topu göstermedi!

Buna rağmen ilk atağında 16. dakikada golü buldu; iyi mi?

Onda da golü ilk 11'de o kadar ofansif oyuncu varken defanstan çıkıp gelen Colley attı.

Sonra yine topu aldı Başakşehir. Piatek'in vuruşunda da top direkten döndü.

Aboubakar'ın onca maç sonra ilk 11'de başlaması, Ghezzal'ın oynaması, Rashica ve Ghezzal'ın da hücumcu olmasına rağmen ilk yarıda attığı golün dışında rakip kaleye yaklaşamadı bile Beşiktaş.

İlk yarı biterken istatistiklere takıldı gözüm.

Topla oynamada yüzde 68'e yüzde 32 Başakşehir.

Başakşehir'in 236 pasına Beşiktaş'ın 92 pasta kalması.

Yahu bir takım iki pas yapamaz mı?

Yine de ilk yarıyı önde kapatması mucize sayılmalı.

Ya da Başakşehir'in rakamsal üstünlüklerine rağmen ceza alanı içinde etkisiz kalması.

Gelelim ikinci yarıya.

Yine ağır çekim oynanıyor gibi başladı maç.

Böyle ağır çekim maçta 52. dakikada Mert sakatlanmaz mı? Halbuki o sırada kalesinde herhangi bir mücadeleye de girmemişti. Acaba sakatlığı vardı da o mu nüksetti? Yerine Ersin Destanoğlu girdi.

Uyutan futbol devam ederken 68'de Beşiktaş'ın frikiğinde topun üst direkten dönmesi biraz olsun uyandırdı herkesi.

Hemen ardından da oyundan alındı. Aboubakar da öye. Yerlerine El Musrati ve Muleka girdi. Ama bir şey değişmedi. Düşük tempo devam etti.

Başakşehir ise bunu değerlendireyim bari dedi, 81'de Berkay'la ikinci yarıda kaleyi bulan ilk şutunu attı. Onu da Ersin kornere çeldi.

87'de de Semih'in direkten dönen şutu var Beşiktaş adına.

Sonra da yerini Cenk'e bıraktı.

Bu Santos direkten şutu dönen oyuncuyu sahadan alıyor galiba!

Beşiktaş'ın bu şekilde maç kazanması mucize olacaktı. Ama olmadı. 90+5'te kornerden gelen topa oyuna sonradan giren Emirhan İlkan o boyuyla ceza alanı içinde kafayı vurdu ve durumu 1-1 yaptı.

Bu bir ders mi acaba? Kötü ama çok kötü oynayan Beşiktaş'a golü alt yapısından yetişen Emirhan İlkan'ın atması...

Ve maç 1-1 bitti.

Maçın sonucunu bir kenara bırakalım.

Beşiktaş zaten kötüydü. Giderek daha da kötüleşiyor. Sadece Serdar Topraktepe yönetiminde biraz kıpırdamıştı. Yine baş aşağı gidiyor. Hem de ara transferde yeni yönetimin milyonlarca Euro'lara aldığı futbolculara rağmen. Bir ön liberoya rekor bonservis bedeli vermeleri de var ya... İstediğini söyle istersen.

Beşiktaş böyle olamaz.

Beşiktaş bu olmamalı.

Beşiktaş maçı topa sahip olmada rakibine karşı yüzde 70'e yüzde 30 gibi geride bir farkla tamamlamamalı.

Uyu yavrum ninni uyutayım seni olur mu eyy sayın Santos.

Beşiktaş uyutmamalı.

Artık değişiklik nasıl olacaksa.

Beşiktaş yeni sezona farklı bir çehreyle başlamalı.