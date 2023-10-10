Beşiktaş Burak Yılmaz kararını verdi

Beşiktaş Kulübü, seçim tarihine kadar takımın başında Burak Yılmaz'ın olacağını açıkladı.

Beşiktaş Burak Yılmaz kararını verdi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir."

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası İstanbulspor maçında takımın başında Burak Yılmaz vardı.

Beşiktaş,İstanbulspor'u 2-0 yenmişti.

aa-20231008-32344478-32344471-besiktas-istanbulspor.jpg

Öne Çıkanlar
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail uluslararası yasaklı olan fosfor bombası kullanıyor Dünya
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail uluslararası yasaklı olan fosfor bombası kullanıyor
Fenerbahçe'den TFF'ye Ali Koç tepkisi Spor
Fenerbahçe'den TFF'ye Ali Koç tepkisi
Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak hayatını kaybetti Magazin
Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak hayatını kaybetti
Pegasus Hava Yolları İsrail seferlerine ara verdi Gündem
Pegasus Hava Yolları İsrail seferlerine ara verdi
Avrupa Birliği’nden Gazze’ye destek açıklaması Dünya
Avrupa Birliği’nden Gazze’ye destek açıklaması