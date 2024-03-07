Beşiktaş çeyrek finale yükseldi. Son şampiyonu devirdi

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda İspanya'da Dreamland Gran Canaria'yı çekişmeli geçen bir maçta 80-78 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.
İlk çeyreği 22-14 geride kapatan temsilcimiz, ikinci periyotta şahlandı ve devre arasına 36-36 eşitlikle girdi.
Turnuvanın son şampiyonu Dreamland Gran Canaria, üçüncü çeyreği 57-54 önde geçti.
Final periyodunda özellikle son iki dakikada pota altını iyi kullanan Beşiktaş Emlakjet, müaçı da 80-78 kazandı.
Siyah beyazlı takım çeyrek finalde İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'le karşı karşıya gelecek.