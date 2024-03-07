Beşiktaş çeyrek finale yükseldi. Son şampiyonu devirdi

Kaynak: AA
Beşiktaş çeyrek finale yükseldi. Son şampiyonu devirdi
Siyah Beyazlı takım İspanyol rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda İspanya'da Dreamland Gran Canaria'yı çekişmeli geçen bir maçta 80-78 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.

İlk çeyreği 22-14 geride kapatan temsilcimiz, ikinci periyotta şahlandı ve devre arasına 36-36 eşitlikle girdi.

Turnuvanın son şampiyonu Dreamland Gran Canaria, üçüncü çeyreği 57-54 önde geçti.

Final periyodunda özellikle son iki dakikada pota altını iyi kullanan Beşiktaş Emlakjet, müaçı da 80-78 kazandı.

Siyah beyazlı takım çeyrek finalde İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'le karşı karşıya gelecek.

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