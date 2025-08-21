Beşiktaş Chelsea'nin yıldızına kanca attı!

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ın kanat transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal, Premier Lig devi Chelsea'de oynayan Raheeem Sterling'i listesine ekledi.
BEŞİKTAŞ RAHEEM STERLING'İ İSTİYOR
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki kanat oyuncusunu yakın takibe aldığı bilgisine ulaşıldı. Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.
Süper Lig asıl şimdi başlıyor! Memphis Depay geliyor
Eljif Elmas eski takımına dönebilir!
CHELSEA AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Chelsea'nin kadroda düşünmediği Raheem Sterling'in kiralık ayrılığına sıcak baktığı kaydedildi. Beşiktaş'ın yanı sıra Fulham, West Ham United ve Crystal Palace'ın da Raheem Sterling'i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Galatasaray Sane'nin parasını buldu!
Portekiz basınından olay Fenerbahçe yorumu!