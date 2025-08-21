Beşiktaş Chelsea'nin yıldızına kanca attı!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Chelsea'nin yıldızına kanca attı!

Kanat bölgesine transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, büyük oynamaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Chelsea'de forma giyen Raheem Sterling'i radarına aldığı öğrenildi.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ın kanat transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal, Premier Lig devi Chelsea'de oynayan Raheeem Sterling'i listesine ekledi.

BEŞİKTAŞ RAHEEM STERLING'İ İSTİYOR

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki kanat oyuncusunu yakın takibe aldığı bilgisine ulaşıldı. Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.

Süper Lig asıl şimdi başlıyor! Memphis Depay geliyorSüper Lig asıl şimdi başlıyor! Memphis Depay geliyor

k.jpg

Eljif Elmas eski takımına dönebilir!Eljif Elmas eski takımına dönebilir!

CHELSEA AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Chelsea'nin kadroda düşünmediği Raheem Sterling'in kiralık ayrılığına sıcak baktığı kaydedildi. Beşiktaş'ın yanı sıra Fulham, West Ham United ve Crystal Palace'ın da Raheem Sterling'i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Galatasaray Sane'nin parasını buldu!Galatasaray Sane'nin parasını buldu!

Portekiz basınından olay Fenerbahçe yorumu!Portekiz basınından olay Fenerbahçe yorumu!

Fenerbahçe ile Inter transfer masasında! Süpriz teklifFenerbahçe ile Inter transfer masasında! Süpriz teklif

Son Haberler
Şizofreniye çare! Bilimde dev adım
Şizofreniye çare! Bilimde dev adım
Burak Özçivit gitti! Kuruluş Osman kökten değişti
Burak Özçivit gitti! Kuruluş Osman kökten değişti
Servis ücretlerine okkalı zam talebi!
Servis ücretlerine okkalı zam talebi!
Anastasia Lyashko'nun yeni durağı Türkiye oldu
Anastasia Lyashko'nun yeni durağı Türkiye oldu
Valilik karar verdi: SMA stantları kaldırılacak
Valilik karar verdi: SMA stantları kaldırılacak