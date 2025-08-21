Galatasaray Sane'nin parasını buldu!

Galatasaray'ın bu sezon en dikkat çeken transferlerinden biri olan Leroy Sane'nin maliyeti çıkarıldı.



Alvaro Morata ve Przemyslaw Frankowski'den sonra Derrick Köhn'e veda eden sarı kırmızılılar, hem yabancı kontenjanını boşalttı hem de yıldızı Leroy Sane'nin 12 milyon euroyu bulan yıllık maliyetini karşıladı.

İtalyan ekibi Como'ya giden İspanyol forvetten 5 milyon euro tazminat alan sarı-kırmızılı yönetim, Köhn'den 4 milyon euro bonservis kazandı.



Rennes'e gönderilen Frankowski'den 2.7 milyon euro kiralama bedeli elde eden Galatasaray, kasasına 11.7 milyon euro koydu.

