Portekiz basınından olay Fenerbahçe yorumu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşı karşıya geldi. 0-0'lık beraberlikle sona eren mücadele Karşılaşma Portekiz basınında da geniş yankı buldu.

Portekiz basınından yansımalar şu şekilde;

"HOŞ BİR BERABERLİK"

A Bola: İstanbul'da hoş bir beraberlik. Bruno Lage'in Benfica'sı Türkiye'den ayakta ayrıldı, ancak çok şanslıydı. Maç henüz başlamamıştı ama Benfica sanki çoktan kaybetmiş gibiydi ve bunun nedeni sadece atmosfer değildi. Bruno Lage, üst üste üç maç kazanan takımda değişiklikler yapmıştı. Benfica, 10 kişi kalmasına rağmen daha iyi oynadı, sahada üstünlük sağladı ve Fenerbahçe'yi sinirlendirdi.

Record: Fenerbahçe-Benfica maçının kroniği. Cehennem sadece hafif bir ateş. Benfica, büyük çaba sarf etmeden her şeyi atlattı. Fenerbahçe ise başarısız oldu.

"BENFICA SAĞ KURTULDU"

Maisfutebol: Benfica cehennemden sağ kurtuldu, ancak hasarsız çıkamadı. 'Burası Kadıköy, buradan çıkış yok' Fenerbahçe, Benfica'yı evinde ağırlamadan iki gün önce sosyal medyada bu uyarıyı yaptı. Feyenoord'a karşı alınan 5-2'lik galibiyet, taraftarların tutkusu ve José Mourinho'nun yedek kulübesindeki ağırlığı kartalları sindirebilirdi, ancak öyle olmadı. Biraz sıkıcı geçen bir maçın ardından Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir gösteriş yoktu.Zerozero: Ofansif açıdan oldukça zayıf bir oyun sergileyen ve açıkça Türk takımının stratejisini bozmayı hedefleyen Benfica, İstanbul'da hayatta kaldı ve Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

O Jogo: Benfica, Mourinho'nun Fenerbahçe'si ile berabere kaldı. İstanbul'da 0-0 berabere kalan Benfica, 71. dakikada Florentino'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

