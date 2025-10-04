Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın en büyük kozu Okan Buruk! İnanılmaz istatistik

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın en büyük kozu Okan Buruk! İnanılmaz istatistik

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, bu sezonki en zor sınavını Beşiktaş'a karşı verecek. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un derbi karnesi başarısı ile dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbide gözler bir yandan da teknik direktörler üzerinde olacak.

OKAN BURUK'UN DERBİLERDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı büyük üstünlük kurmuş durumda. Geride kalan 3 sezonda da takımını şampiyonluğa taşıyan başarılı teknik adam, bu şampiyonlukları derbi zaferleriyle de süsledi.

Resmen duyurdular! Fatih Terim geri dönüyorResmen duyurdular! Fatih Terim geri dönüyor

gfpuitqxqaapkt7.jpeg

Büyük çöküş! Avrupa kupası gecelerinden haciz günlerineBüyük çöküş! Avrupa kupası gecelerinden haciz günlerine

Okan Buruk, Cimbom'un başında Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bugüne kadar 12 maça çıktı. Aslan, bu sınavların 7’sinde galip gelirken, 2 beraberlik, 3 de yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakip filelere 18 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol gördü.

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için flaş hamle!Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için flaş hamle!

Derbi için heyecan dorukta! Galatasaray ve Beşiktaş'tan maç günü paylaşımlarıDerbi için heyecan dorukta! Galatasaray ve Beşiktaş'tan maç günü paylaşımları

Okan Buruk'tan derbide büyük sürpriz! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'leri...Okan Buruk'tan derbide büyük sürpriz! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'leri...

Edson Alvarez'den Fenerbahçelileri sevindiren karar!Edson Alvarez'den Fenerbahçelileri sevindiren karar!

Son Haberler
Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı
Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı
İstanbul Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü! Arama çalışmaları sürüyor
İstanbul Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü! Arama çalışmaları sürüyor
Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu! MHP yeşil ışık yakmıştı...
Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu! MHP yeşil ışık yakmıştı...
Arda Güler Real Madrid'de sevgilisi Barcelona'da! Duru Nayman’ın seçtiği meslek herkesi şaşırttı
Arda Güler Real Madrid'de sevgilisi Barcelona'da! Duru Nayman’ın seçtiği meslek herkesi şaşırttı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı!
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı!