Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın en büyük kozu Okan Buruk! İnanılmaz istatistik

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbide gözler bir yandan da teknik direktörler üzerinde olacak.

OKAN BURUK'UN DERBİLERDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı büyük üstünlük kurmuş durumda. Geride kalan 3 sezonda da takımını şampiyonluğa taşıyan başarılı teknik adam, bu şampiyonlukları derbi zaferleriyle de süsledi.

Okan Buruk, Cimbom'un başında Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bugüne kadar 12 maça çıktı. Aslan, bu sınavların 7’sinde galip gelirken, 2 beraberlik, 3 de yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakip filelere 18 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol gördü.

